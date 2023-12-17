İstanbul'da bir saatte 15,3 milyon liralık klasik araç satıldı İstanbul'da düzenlenen klasik otomobil müzayedesinde 2003 model Ferrari 575 M Maranello, 8 milyon liraya satılarak, etkinlikteki en pahalı araç oldu.

AA

İstanbul'da Klasik Araç Müzayedesi gerçekleştirildi.

"Terminal" konseptinde düzenlenen müzayedede bir saat süren bir açık artırma yapıldı.

Müzayedede, 1946-2003 model yılı arasında değişen toplam 20 klasik araç satışa çıktı.

Müzayedede yaklaşık 200 klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplam satış değeri 15 milyon 350 bin lira oldu

İstanbul'da düzenlenen klasik araç müzayedesinde bir saatte toplam satış değeri 15 milyon 350 bin lira olan klasik araçlar yeni sahipleriyle buluştu.

En pahalı araç 8 milyon liraya satıldı

Müzayede kapsamında 2003 model Ferrari 575 M Maranello, 8 milyon lirayla en pahalı araç olarak satılırken, 1968 model Aston Martin DBS Vantage 6,3 milyon liradan, 1971 model International Scout ise 1 milyon 50 bin liradan alıcı buldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)