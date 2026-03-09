İstanbul’da en çok ve en az hemşehrisi olan iller

İstanbul’un nüfusu 15 milyonu aşıyor.

Toplam nüfusu 15 milyon 146 bin 777 olan İstanbul, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlara ev sahipliği yapıyor.

Kentte Sivas, Kastamonu, Ordu ve Giresun gibi illerden gelenlerin sayısı yüz binleri aşarken, birçok ilin hemşehri nüfusu da on binler seviyesinde bulunuyor.

TÜM KÜLTÜRLER VAR

Bu tablo, İstanbul’un yalnızca bir metropol değil, Türkiye’nin tüm kültürlerini ve bölgelerini barındıran büyük bir yaşam merkezi olduğunu da ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'NİN KÜÇÜK BİR MODELİ

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, sadece nüfusuyla değil, farklı illerden gelen milyonlarca insanıyla da adeta Türkiye'nin küçük bir modeli. İstanbul’da yaşayanların memleketlerine göre dağılımı incelendiğinde, bazı illerin açık ara önde olduğu görülüyor.

İSTANBUL'DA EN FAZLA SİVASLI YAŞIYOR

Verilere göre İstanbul’da en fazla Sivaslı yaşıyor. Yaklaşık 758 bin 939 kişi ile Sivas, İstanbul’daki en büyük hemşehri grubunu oluşturuyor.

Sivas’ı 545 bin 503 kişiyle Kastamonu, 520 bin 192 kişiyle Ordu, 484 bin 308 kişiyle Giresun ve 475 bin 35 kişiyle Tokat takip ediyor.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU ÖNE ÇIKIYOR

Listenin üst sıralarında ağırlıklı olarak Karadeniz ve İç Anadolu illerinin yer alması dikkat çekiyor. Özellikle Karadeniz’den İstanbul’a yıllardır süren göç hareketi, şehirde güçlü bir hemşehri ağı oluşturmuş durumda.

Özellikle Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Tokat açık ara önde.

İSTANBUL'DA EN FAZLA NÜFUSA SAHİP OLAN İLLER

İstanbul’da en fazla nüfusa sahip ilk 10 hemşehri grubu ise şöyle sıralanıyor:

1- Sivas: 758 bin 939

2- Kastamonu: 545 bin 503

3- Ordu: 520 bin 192

4- Giresun: 484 bin 308

5- Tokat: 475 bin 35

6- Erzurum: 460 bin 356

7- Malatya: 421 bin 637

8- Trabzon: 414 bin 429

9- Samsun: 413 bin 585

10- Sinop: 365 bin 868

İSTANBUL'DA EN AZ BURDURLULAR YAŞIYOR

İstanbul’da en az hemşehrisi olan 10 il

1- Burdur: 10 bin 447

2- Muğla: 16 bin 341

3- Iğdır: 20 bin 540

4- Hakkari: 20 bin 781

5- Uşak: 21 bin 549

5- Bayburt: 27 bin 538

7- Balıkesir: 31 bin 820

8- Denizli: 34 bin 206

9- Kütahya: 34 bin 625

10- Bilecik: 35 bin 237