İstanbul'da Güler usta, otomobilleri makyaj yapar gibi boyuyor

AA

Oto servislerinde çalışan kadın ustaların sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, erkeklerin dahi zorlandığı bir alan olan oto boyama branşında çalışan Güler Caba, diğer ustaların da takdirini toplamış durumda.

İstanbul'da oto sanayide boya ustası olarak çalışan Güler Caba, oto boyama yaparken "makyaj titizliğiyle" işlem yaptığı için işini titizlikle yürütmesiyle ünlü.

BİR ELİNDE ZIMPARA DİĞER ELİNDE BOYA TABANCASI VAR

Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nin Güler ustası, elinde zımpara ve boya tabancasıyla kendisine emanet edilen araçları ilk günkü haline döndürüyor.

GENÇLERE ÖRNEK

Azmi ve başarısıyla takdir edilen Üç çocuk annesi Güler usta, meslek ve kariyer planı yapan gençlere de örnek oluyor.

Küçük yaşlarda çırak olarak başladığı işinde kendini geliştiren Caba, mesleğiyle ilgili lise ve üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra sektörün aranan ustalarından biri oldu.

Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarında çalışan Caba, Türkiye'nin yerli otomobil üretiminde de yer almak isteğini CİMER'e yazınca 1,5 yıl Togg fabrikasında çalıştı.

USTASI "HEVESİ GEÇSİN" DİYE YANINA ALDI

Güler Caba, yaptığı işin zor olduğunu ancak ortaya çıkan sonucun kendisini mutlu ettiğini söyledi. Çocuk yaşta büyük bir heyecanla çıraklığa başladığında, bu işi yapabileceğine ustasının bile inanmadığını aktaran Caba, şöyle konuştu:

Bana işi öğreten usta, 'hevesi geçsin' diye beni yanına almıştı. Daha sonrasında bakmış ki ben yapıyorum, hırs, azim ve mutluluk var, devam ettirmiş. Sonrasında liseye yönlendirildim, otomotiv boya bölümünü okudum ve stajımı büyük bir kurumsal firmada yaptım.

"OKUMAZSANIZ SANAYİYE VERİRİZ" SÖYLEMİNİ ELEŞTİRİYOR

Bazı ebeveynlerin çocuklarına "okumazsan sanayiye veririz" demesini eleştiren Caba, okumadan ve bilgi sahibi olmadan mesleğinin yapılmasını doğru bulmadığını, her mesleğin bilinçli yapılması gerektiğini vurguladı.

"YAPAMAZSIN" DİYENLERE İNAT USTA OLDU

Kadın olarak erkeklerin egemen olduğu bir sektörde yer edinmenin zorluklarına değinen Caba, "Sen bu mesleği yapamazsın, gücün yetmez." gibi söylemlerle çok karşılaştığını aktardı.

"KENDİMİ ŞOFÖR NEBAHAT GİBİ HİSSEDİYORDUM"

Caba, "Benim başladığım dönemlerde kadın istihdamı bu zamanki gibi değildi. Kendimi şoför Nebahat gibi hissediyordum." değerlendirmesinde bulundu.

ERKEKLERDEN DAHA AZ ÜCRET ALIYORDU

Mesleğinin ilk yıllarında erkeklerle aynı işi yapmasına rağmen kendisine daha az ücret ödendiğine dikkati çeken Caba, "Erkeğe o zamanın parasıyla 800 lira veriliyorsa, bana 500 lira veriliyordu. Sayısal olarak ondan çok iyi, çok güzel yapsan da 'kadınsın, saçın uzun, aklın kısa, gücün yok' gibi bahaneler her zaman önüme serilirdi." diye konuştu.

Tecrübe kazanıp işi çok iyi yapmaya başladıktan sonra erkeklerle arasında rekabet durumu oluştuğunu ifade eden Caba, bu kez de kendisini bertaraf etmek için yapılan uğraşlarla ve psikolojik baskılarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

"SÜREKLİ TEMPO"

Sanayide usta, evinde ise anne olduğunu kaydeden Caba, "Evli ve üç çocuk annesiyim. En büyük oğlum 17 yaşında. Üç oğlum da 'Kadın bu mesleği yapar mı?' demiyor. 'Kadın yapar' mantığıyla büyümüş çocuklar... Evde üzerimi değiştirmeden kendimi mutfağa atıyorum. Bulaşık topluyorum. 'Üzerimi değiştirene kadar çay kaynasın' diyorum. Sürekli bir tempo. Belli bir saatten sonra sızdığımı biliyorum." şeklinde konuştu.

"PİS GÖZÜKÜYOR AMA MAKYAJA BENZİYOR"

Güler Caba, meslek ve kariyer planı yapan genç kızlara ise şu tavsiyelerde bulundu: