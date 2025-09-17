İstanbul’da simit satan işletmeler denetlendi: 115 tutanak düzenlendi

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, 8-12 Eylül arasında simit satış fiyatlarına odaklanan denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetimlere devam edeceği bilgisi verildi.

Bu kapsamda simit satışı yapan 156 işletme denetlendi.

115 İŞLETMEYE HAKSIZ FİYAT TUTANAĞI DÜZENLENDİ

Resmi tarifeye aykırı olarak simit satışı yapan 115 işletmeye ilişkin Haksız Fiyat Tutanağı düzenlenirken, bu tutanaklardan 64'ü Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulunda incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi.