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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat 2024'te hizmete verilen Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl hizmete sunulan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın, 3 milyon 781 bin 26 yolcuya hizmet verdiğini belirtti.

"8 İSTASYONLU HAT TURİZME HİTMET VERİYOR"

Uraloğlu, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme olmak üzere 8 istasyonu kapsayan hattın, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yansıtan bir güzergahta yer almasıyla turizme de önemli katkılar sunduğunu aktardı.

HAT MARMARAY İLE ENTEGRE

Uraloğlu, Marmaray ile entegre 8,3 kilometrelik hattın inşasında, tarihi surlar ile diğer kültürel miras alanlarının korunduğunu ve modern ulaşımla tarihi doku uyumunun sağlandığını kaydetti.

GÜNDE TOPLAM 83 SEFERLE HİZMET VERİLİYOR

Sirkeci-Kazlıçeşme arasında, saat 06.00'dan 23.00'e kadar 25 dakikalık aralıklarla günde toplam 83 seferle hizmet verildiği bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Seyahat süresi Sirkeci-Kazlıçeşme arasında 17 dakika, Kazlıçeşme-Sirkeci arasında ise 19 dakika. E-32000 setleriyle işletilen hat, sefer başına 1.637 yolcu kapasitesine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, proje alanının toplam 215 bin metrekare olduğunu, çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresinin ise demir yolu ulaşımı için kullanıldığını belirtti.

YAYA YÜRÜME VE BİSİKLET YOLLARI

Geri kalan 122 bin 550 metrekarenin ise yaya yürüme alanı, bisiklet, skuter parkuru, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenlendiğini aktaran Uraloğlu, bu alanı vatandaşların yaya kullanımına açarak, İstanbul'a şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırdıklarını vurguladı.

PROJEDE ALT GEÇİTLER VE SOSYAL AKTİVİTE ALANLARI VAR

Söz konusu proje kapsamında yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdiklerine değinen Uraloğlu, raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yaya ve kara yolu alt geçitlerini de rehabilite ettiklerini kaydetti.