İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin gündemi zam...

İBB Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, kentte toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yapılacak zammı kapsayan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi"ne ilişkin çalışmalarını tamamladı.

YÜZDE 30 ZAM TALEP EDİLDİ

Komisyon tarafından hazırlanan ve bugünkü İBB Meclisi toplantısına gönderilen gündem maddesinde, toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılması istendi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi'nde toplu taşımaya yüzde 30 zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

TAM BİLET 35 LİRAYA ÇIKTI

Bu kapsamda elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıktı.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 130,22 liraya çıkartılması kararlaştırıldı.

BİR ÖNCEKİ TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

26 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranında bir zam yapılması için teklifte bulunurken teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında reddedilmişti.