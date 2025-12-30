İstanbul'daki havalimanlarından 2025'te yolcu rekoru

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi ve havalimanı işletmecilerinden alınan bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan 2024'te toplam 80,4 milyon kişi seyahat ederken, 2025 yıl sonu itibarıyla yolcu sayısı 84 milyona ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise 2024'te 41,4 milyon kişiyi taşırken, 2025'te 48 milyon yolcuya hizmet verdi.

EN YÜKSEK SEYAHAT TRAFİĞİ

İki havalimanı da bu yıl hizmet verdikleri yolcu sayılarıyla tüm zamanların en yüksek seyahat trafiğine ulaştı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, yıl sonu itibarıyla havalimanından 547 bin uçuş gerçekleştirildi. 330'un üzerinde destinasyona uzanan uçuş ağıyla hizmet veren İstanbul Havalimanı'nın yolcularının yüzde 48'i uzun menzilli uçuş yapan transfer yolculardan, yüzde 52'si ise varış ve kalkış yolcusundan oluştu.

Açıldığı günden bu yana en yüksek yolcu ve uçuş trafiği rekorlarına 2025’te ulaşan İstanbul Havalimanı’nda, 18 Temmuz’da 1707 uçuşla bir günde gerçekleştirilen en yüksek uçuşa, 2 Ağustos’ta ise 282 bin 835 yolcuyla en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı.

AVRUPA'DA İLK ÜÇLÜ BAĞIMSIZ PİST OPERASYONUNU YAPAN HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı 17 Nisan'da üçlü bağımsız pist operasyonunu devreye alarak bu sistemi başarıyla hayata geçiren Avrupa'daki ilk havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan operasyon gerçekleştiren tarifeli yolcu hava yolu şirketi sayısı 116'ya ulaşarak tarihi bir zirveye çıkarken, 2026'da yıllık yolcu hedefi 90 milyon olarak belirlendi.

SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI 2025'İ REKORLARLA KAPATTI

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ'tan alınan bilgiye göre, havalimanı yıl genelinde 270 bini aşkın uçuşa, 48 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcuların yüzde 56'sı dış hatlar, yüzde 44'ü ise iç hatları kullandı. Dış hatlarda en çok tercih edilen ülke Almanya olurken, en fazla ziyaret edilen destinasyon ise KKTC'deki Ercan Havalimanı oldu. İç hatlarda ise en çok uçulan liman, Antalya Havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Havalimanında 7 Eylül'de gerçekleşen 856 uçak trafiği ve 160 bin 163 yolcuyla günlük yolcu ve uçuş rekoru kırıldı.

EK TERMİNAL BİNASI HİZMETE ALINDI

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024'e göre yıllık yolcu sayısını iç hatlarda yüzde 6, dış hatlarda yüzde 24'ün üzerinde artırdı. "Terminal 1 Renovasyon Projesi" ile havalimanındaki eski terminal binası da yenilenerek ek terminal olarak hizmete alındı. Proje ile yıllık 5,5 milyon ilave yolcu kapasitesinin havalimanına kazandırılması hedefleniyor.

Geniş gövdeli yolcu uçaklarına uygun olarak inşaatı tamamlanan 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2'nci piste bağlı taksi yolları, kargo ve uçak apronları, kontrol kulesi ve üstyapı yatırımlarıyla da havalimanının hava trafik kapasitesinde önemli ölçüde artış sağlandı.