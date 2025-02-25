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İHA

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma, kazaları artırdı. Hasar gören araçlarını tamir ettirmek isteyen sürücüler, oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu.

Kış lastiği takmayan ve araçlarının kışlık bakımını yaptırmayan sürücüler trafik kazalarına neden oldu.

Bu durum özellikle kaporta tamiri yapan işletme ve oto sanayilerde yoğunluk yaşanmasına yol açtı.

USTALARIN ÖNERİLERİ VAR

Oto sanayilerde araç tamiri yapan ustalar araçların kış bakımlarının aksatılmaması gerektiğini söyledi.

"KIŞ LASTİĞİ KULLANILMAMASI KAZAYA NEDEN OLDU"

Oto tamirci ustası Fatih Uygun, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde yaşanan kar yağışı sonrası yollarda buzlanmalar oluşmuştu. Buzlanan yollarda yola çıkan araç sahipleri kazalara neden oldu. Özellikle kış lastiği kullanmayan araçlar kazalar yaşadı. Kar yağmadan önce duyurular yapılmıştı. Bu durumlarda kışlık bakımlarını yaptırmayan araçlar yola çıkmamalı.

"ANTİFRİZ KULLANILMALI"

Bir diğer oto tamirci ustası Fikret Seyhan ise "Buzlanma olan yollarda araçların kışlık bakımını yaptırmayan sürücüler kazalara neden oldu. Oto sanayilerde ve kaportacılarda yoğunluk oluştu. Araç sürücülerinin otomobillerinin lastiklerine dikkat etmesi gerekiyor. Antifriz kullanılması gerekiyor." dedi.