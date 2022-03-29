İstanbul'daki müzakereler piyasalara pozitif yansıdı

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakere sonrasında piyasaları barış çabalarının olumlu havası sardı.

Küresel piyasalar sözlü yönlendirmeler ve açıklamalardan çok etkilenen bir yapıya sahip. Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği olumsuzluklarla dalgalı ve negatif seyirler izlenirken bugün İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin paralelinde yönünü pozitife döndü.

MÜZAKERE RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerden gelen haberlerin barış yolunda iyimserliği artırmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı önemli ölçüde arttı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

İstanbul'da, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşme sonrasında iki heyet temsilcileri de görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.

RUSYA'DA RTS ENDEKSİ YÜZDE 7'Yİ GEÇTİ

Söz konusu haberle birlikte dünya genelinde pay piyasalarında yükseliş eğilimi güçlenirken, Rusya'da RTS endeksinin artışı yüzde 7'yi geçti.

BORSA İSTANBUL YÜZDE 1,9 DEĞER KAZANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de artan küresel risk iştahıyla birlikte önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kazanarak 2.213 puana çıkarken, yükselişe ulaştırma hisseleri öncülük etti.

Türk Hava Yolları hisselerinin fiyatı yüzde 8 artarken, Pegasus hisseleri ise yüzde 7 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARINDA ENDEKSLER YÜZDE 3 ARTTI

Avrupa'da endekslerin artışı yüzde 3'ü aşarken, ABD'de vadeli işlem piyasalarında da benzer bir seyrin hakim olduğu görülüyor.

EMTİA FİYATLARI VE DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Azalan risk algısı emtia fiyatlarında ise satış baskısını beraberinde getirdi.

Altının ons fiyatı söz konusu haberle birlikte yaklaşık yüzde 1,5 düşüşle 1.894 dolara, dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 98,2'ye geriledi.

RUS RUBLESİ DEĞERLENDİ

Rus rublesi de dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. Dolar/Rus rublesi paritesi şu dakikalarda 86,25 seviyesinden işlem görüyor.

DOĞALGAZ VADELİ KONTRATI VE BRENT PETROL DÜŞTÜ

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen doğalgaz fiyatları vadeli işlemlerde haberle birlikte yüzde 5,3 düşüşle 107 euroya gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3,3 azalışla 103,2 dolar oldu.

BUĞDAY KONTRATLARI GERİLEDİ

Küresel buğday arzında iki önemli ülke olan Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelerde ilerleme sağlaması sonrası mayıs vadeli buğday kontratları da yüzde 6,8 geriledi.