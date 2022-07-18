İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan zam

İstanbul'da otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranda zam yapıldı… “Anonim Kart”, 25 liradan 50 liraya yükseldi.

İstanbul’daki otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranda zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre “Anonim İstanbulkart” bedelinde, 25 liradan 50 liraya yükseldi.

“İndirimli Kart” ve “Mavi Kart” ücreti

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı “İndirimli Kart”, 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı “Ücretsiz Kart” ile “Mavi Kart” ücretlerinde zam oranı ise yüzde 72 oldu.

AA'nın haberine göre bu kartlar için 35 lira yerine 60 lira ödenecek.

İnternet sitesinde var

“Denetim Kartı” 50 liradan 75 liraya, “Ada Sakini Kartı” 35 liradan 60 liraya, kişiye özel tasarımlı “İstanbulkart” 40 liradan 60 liraya, “Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı” 35 liradan 60 liraya, “Araç Kullanım Belgesi Kartı” ise 50 liradan 75 liraya çıkarıldı.

Zamlı fiyat tarifesi, İstanbulkart'ın internet sitesine eklendi.

Şubat ayında yüzde 92'ye varan zam yapılmıştı

İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, şubat ayında da “İstanbulkart” bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yapmıştı.

Buna göre, “Anonim İstanbulkart" yüzde 92 artışla 13 liradan 25 liraya, öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı “İndirimli Kart” ile “Ücretsiz Kart” ve “Mavi Kart” yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya çıkarılmıştı.