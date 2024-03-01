İstanbul'un enflasyonu şubatta aylık yüzde 4,07 arttı İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar 2024 Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,07, Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,64 oranında arttı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verisini 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Bu verinin öncesinde İstanbul Ticaret Odası (İTO), yaptığı araştırmanın sonucunu paylaştı.

2024 Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,64 oranında arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 76,58 oldu

2023 Şubat ayına göre 2024 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,58, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,06 olarak gerçekleşti

Perakende fiyatlardaki değişim

Şubat 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,73, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5,58, gıda harcamalarında yüzde 4,98, konut harcamalarında yüzde 4,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde -1,51 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -0,23 azalış izlendi.

Toptan fiyatlardaki değişim

Şubat 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 13,53, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,26, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,55, mensucat grubunda yüzde 4,61, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,80, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,69 ve madenler grubunda yüzde 1,27 artış izlendi

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)