İstanbul'un mart ayı zam şampiyonu belli oldu

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında İstanbul'da perakende fiyatları en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Geçen ay fiyatı en çok yükselen ürün yüzde 60,36 artışla taze fasulye olurken, en fazla ucuzlayan ürün yüzde 26,03 düşüşle uçak bileti oldu.

İTO’nun açıkladığı verilere göre, sebze fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, ulaşım ve bazı gıda ürünlerinde düşüş gözlemlendi.

Mart ayında sebze fiyatlarındaki artışın arz-talep dengesi ve hava koşullarına bağlı olduğu belirtildi.

İTO'nun verilerine göre, mart ayında 336 ana üründen 208'inin fiyatı artarken, 52 üründe düşüş yaşandı.

İSTANBUL'DA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Taze fasulye: Yüzde 60,36

Patlıcan: Yüzde 43,88

Kabak: Yüzde 41,93

Dolmalık biber: Yüzde 41,73

Şehirlerarası otobüs bileti: Yüzde 34,58

Erkek berberi (saç kesimi): Yüzde 25,23

Limon: Yüzde 24,96

Domates: Yüzde 21,92

Karnabahar: Yüzde 19,64

Sarımsak: Yüzde 19,06

Muz: Yüzde 17,25

Kuru soğan: Yüzde 16,11

Sivri biberin fiyatı yüzde 12,17, günlük araç kiralama ücreti yüzde 11,3, kolonya yüzde 9,65, yeşil soğan yüzde 8,79, dondurma yüzde 8,55, patates ise yüzde 8,42 arttı.

İSTANBUL'DA FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

Uçak bileti: Yüzde 26,03

Porselen ev eşyası: Yüzde 14,19

Kıvırcık: Yüzde 7,98

Zeytinyağı: Yüzde 2,89

Yemek odası takımı: Yüzde 2,19

Balık: Yüzde 2,18

Deodorant: Yüzde 1,75

Yer fıstığı: Yüzde 1,23

Pul biber: Yüzde 0,91

Hazır çorba: Yüzde 0,39