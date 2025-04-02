İstanbul'un mart enflasyonu açıklandı

Haber Merkezi

Türkiye'nin mart ayı enflasyonu Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan'da (yarın) saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon rakamlarına sayılı günler kala öncü gösterge niteliğindeki İstanbul'da tüketici fiyatlarındaki değişim belli oldu.

İSTANBUL'UN MART AYI ENFLASYONU YÜZDE 3,79 OLDU

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre mart ayında tüketici fiyatları yüzde 3,79 artış gösterdi. Tüketici fiyat indeksindeki yıllık değişim ise yüzde 46,23 olarak kaydedildi.

Mart ayında en yüksek grup artışı yüzde 7,31 ile alkollü içecekler ve tütün harcamalarında yaşandı.

Haberleşme harcamaları grubu yüzde 4,50, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubu yüzde 4,22, konut harcamaları grubu yüzde 3,59 yükseldi.

En çok azalış 0,06 ile lokanta ve oteller harcama grubunda izlendi.

TOPTAN FİYATLAR MARTTA YÜZDE 2,3 ARTTI

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları endeksi de mart ayında yüzde 2,30 oranında arttı.

Toptan eşya fiyatlarında martta bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 33,17, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 46,12 oldu.