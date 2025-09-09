Her çalışan kadın için işverene 157 bin 500 liraya kadar destek

Türkiye, kamuda ve özel sektörde kadınların iş gücüne katılımını sağlamak için önemli destekleri devreye soktu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı kapsamında "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ile çocuklu kadınları desteklediklerini duyurdu.

"ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDİLİYOR"

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Aile Yılı'nda ülkenin geleceğini korumak ve çalışma hayatını güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

POZİTİF AYRIMCILIK PROJESİ

Kadınların iş gücüne katılımını sağlarken iş-aile uyumunu da kolaylaştırdıklarını belirten Işıkhan, "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ile çocuklu kadınları desteklediklerini ifade etti.

KADINLARDAKİ YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Işıkhan, daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak için uygulanan yaş sınırını kaldırdıklarını belirtti.

3 AYLIK TOPLAM 97 BİN 500 LİRAYA KADAR İSTİHDAM DESTEĞİ

Bakan Vedat Işıkhan, kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak şunları kaydetti:

İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 liraya kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin liraya kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 liraya kadar maddi destek sağlıyoruz.

ÇOCUK DESTEĞİ ARTIRILDI

Çocuk bakım desteğini 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını bildiren Işıkhan, ailelere daha fazla destek olmak adına destek süresini 3 aydan 6 aya çıkardıklarının altını çizdi.



