İSTKA'nın 2025 mali destek programları: 550 milyon lira

AA

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent, İstanbul'un küresel girişimcilik merkezi haline gelmesinin stratejik öncelikleri olarak belirlendiğini belirterek, "İkiz Dönüşüm programına 200 milyon lira, Yapay Zeka Teknolojileri programına 200 milyon lira, İşbirliği İstanbul programına ise 150 milyon lira olmak üzere toplamda 550 milyon lira bütçe tahsis ettik. Proje başına ise en az 3 milyon, en fazla 15 milyon lira destek sağlayacağız." dedi.

İSTKA, faaliyetlerini, bölgelerinin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan 26 kalkınma ajansından biri olarak sürdürüyor.

"BÖLGESEL GELİŞİLİMİ HIZLANDIRMAYI HEDEFLEDİK"

Taşkent, İSTKA olarak kuruluşlarından bu yana çeşitli destek mekanizmaları aracılığıyla bölgesel gelişimi hızlandırmayı hedefleyen çok boyutlu ve kapsayıcı bir strateji geliştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

Bu kapsamda, yakın zamanda onaylanan 2024-2028 İstanbul Bölge Planı'mızda ortaya konulan stratejik öncelik ve hedefler doğrultusunda ajansımıza projelerini sunan kurum ve kuruluşların kısa ve orta vadeli projelerini ilan ettiğimiz proje teklif çağrıları vasıtasıyla uzun vadeli, yüksek bütçeli ve büyük hacimli projelerini güdümlü proje enstrümanıyla hayata geçiriyoruz. Bu vizyondan hareketle kuruluşumuzdan bu yana İstanbul'un kalkınma rotasına yeni ufuklar belirleyecek birçok yenilikçi fikrin uygulamasına imkan sunan sayısız projeyi bu nitelikli destek araçları marifetiyle hayata geçirmiş bulunuyoruz.

VERİLECEK DESTEKLER

Taşkent, bu yıl "İşbirliği İstanbul Mali Destek Programı" kapsamında verilecek desteklere ilişkin şu bilgileri verdi:

12. Kalkınma Planı'nın beş gelişme ekseninden biri olan 'Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim' başlığı ulusal ekonominin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde ilerlemesini öngörmektedir. Bu doğrultuda, dijitalleşmeye dayalı nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, katma değerli üretimin artırılması, teknoloji ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve rekabet gücünün artırılması hedeflenmiştir.

Ulusal plan ve politikalarla uyumlu olarak İstanbul'un sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, potansiyelini, stratejik önceliklerini belirlemek amacıyla hazırlanan 2024-2028 İstanbul Bölge Planı'nda da teknolojik dönüşümün hızlandırılması, yeşil ekonomiye geçiş, İstanbul'un küresel girişimcilik merkezi haline gelmesi stratejik öncelikler olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede ajansımız tarafından 2025 yılı Mali Destek Programları ilan edilmiş olup bunlar, İkiz Dönüşüm, Yapay Zeka Teknolojileri ve İş Birliği İstanbul Mali Destek programlarıdır. İkiz Dönüşüm programına 200 milyon lira, Yapay Zeka Teknolojileri programına 200 milyon lira, İşbirliği İstanbul programına ise 150 milyon lira olmak üzere toplamda 550 milyon lira bütçe tahsis ettik. Proje başına ise en az 3 milyon, en fazla 15 milyon lira destek sağlayacağız.

BAŞVURULAR

Taşkent, proje başvurularının sadece çevrim içi olarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edileceğini, başvuruların 27 Ocak'ta başladığını, son başvuru tarihinin ise 11 Nisan olarak belirlendiğini kaydetti.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ

Potansiyel yararlanıcıların başvurularını son tarihi beklemeden yapmalarını tavsiye ederken, proje başvurularının 2 aşamada değerlendirileceğini anlatan Taşkent, sözlerini şöyle tamamladı: