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İsveç Merkez Bankası 8 yıl sonra ilk kez faizi düşürdü

İsveç Merkez Bankası 8 yıl sonra ilk kez faizi düşürdü Yüksek enflasyonu aşağıya düşürmek için politika faiz adımlarını değiştiren ülkelerden biri de İsveç oldu.