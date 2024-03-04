İsviçre Merkez Bankası 3,2 milyar İsviçre frangı zarar açıkladı Dünyaca ünlü ve güçlü Merkez Bankaları, enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırarak zor duruma düştü. Avrupa, Almanya ve Hollanda derken İsviçre Merkez Bankası da zarar gösterdi.

AA

İsviçre Merkez Bankası (SNB), 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

İsviçre Merkez Bankası, pozitif faiz oranlarına geçişin etkisiyle 3,2 milyar İsviçre frangı (3,62 milyar dolar) zarar açıkladı.

Bankanın 2022'de 132,5 milyon İsviçre frangı olan zararı, 2023'te 3,2 milyar İsviçre frangına (3,62 milyar dolar) yükseldi.

Böylece, banka üst üste ikinci yıl temettü ödeyemeyecek.

Enflasyonla mücadele için zarar etti

SNB, enflasyonla mücadele için uygulanan yüksek faiz oranlarının bankaları milyarlarca dolar ödemek zorunda bırakması nedeniyle zarar açıklayan son merkez bankası oldu.

Bu arada SNB, enflasyonun artış göstermesine karşı 2022'de negatif faiz oranlarına son vererek, Haziran 2023'ten beri politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde tutuyor.

Avrupa Merkez Bankası da zarar açıkladı

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen yıl için, enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten bu yana ilk kez zarar açıklamıştı.

Banka, geçen yılki faiz artışları nedeniyle 1,3 milyar euro zarar etmişti.

Almanya ve Hollanda merkez bankaları da zararda

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ve Hollanda Merkez Bankası da (DNB), geçen yıl sırasıyla 21,6 milyar euro ve 3,5 milyar euro zarar açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)