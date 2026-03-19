İsviçre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

İsviçre Merkez Bankası (SNB), küresel belirsizlikler ve ülke para birimi frangın değerindeki hızlı yükseliş nedeniyle politika faizini yüzde 0 seviyesinde sabit tuttu. Bu oran, gelişmiş ekonomiler arasında en düşük faiz seviyesi olarak öne çıkıyor.

SNB’den yapılan açıklamada, faiz kararının alınmasında ekonomik büyüme ve enflasyon görünümünün yakından takip edildiği vurgulandı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Bankanın açıklamasına göre, Orta Doğu’daki enerji fiyatlarının yükselişi tüketici fiyatlarını etkileyerek 2026 yılı enflasyon tahmininin yüzde 0,3’ten yüzde 0,5’e yükselmesine yol açtı. Ekonomik büyüme öngörüsü ise yaklaşık yüzde 1 seviyesinde sabit bırakıldı.

SNB, döviz piyasasındaki hızlı değişimlere karşı hazırlıklarını artırarak, İsviçre frangının aşırı değerlenmesinin ihracat odaklı ekonomiye olumsuz etkilerini sınırlamaya çalışıyor.

FRANG "GÜVENLİ LİMAN" OLARAK DEĞERLENDİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla birlikte bölgede artan gerilim, frangın avro karşısında son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasına neden oldu. Banka, değerli frangın ithalatı ucuzlatarak enflasyonu düşürse de ihracatı baskı altında bırakacağına dikkat çekti.

SNB’nin kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının da faiz oranlarında değişikliğe gitmediği yoğun bir haftada geldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararları da yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.