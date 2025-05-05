İsviçre'de enflasyon yüzde 0’a indi, faizin de yüzde 0'a inmesi bekleniyor

AA

İsviçre'de yıllık enflasyon nisanda, beklenenden daha fazla yavaşlayarak yüzde 0’a geriledi.

İsviçre'de enflasyon, haziranda faiz indiriminin yapılmasının önünü açtı.

Buna göre, İsviçre'de yıllık bazda martta yüzde 0,3 olan TÜFE, nisanda yüzde 0'a indi. Beklenti, enflasyonun nisanda yüzde 0,2'ye inmesi yönündeydi.

PARA POLİTİKASI FAİZİNİN DÜŞMESİNİ DESTEKLEDİ

İsviçre Ulusal Bankası (SNB), enflasyonun yüzde 0 ile 2 arasında seyretmesini hedefliyor.

Enflasyon böylece son dört yılın en düşük seviyesine inerken, İsviçre Ulusal Bankası'nın fiyat istikrarı için hedeflediği yüzde 0 ila 2 aralığının alt ucunda yer aldı.

Ekonomistler, nisanda enflasyondaki beklenenden daha güçlü düşüş göz önüne alındığında haziranda SNB'den bir faiz indirimi daha yapılmasını bekliyor.

SNB, 20 Mart’ta politika faizini, ekonomiye destek için beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürmüştü.

SNB Başkanı Martin Schlegel, fiyat istikrarını korumak için gerekirse bankanın politika faizini tekrar negatif bölgeye indireceğini defalarca vurguladı.

Bankanın 19 Haziran toplantısında politika faizini yüzde 0’a düşürmesi bekleniyor.

TÜFE SABİT KALDI

Ülkede TÜFE, aylık bazda da değişiklik göstermedi.

Oteller ve tatil amaçlı konaklamaların tümü düşerek giyim ve sebze fiyatlarını dengeledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

İsviçre'de gıda ve enerji gibi değişken fiyatları dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise nisanda yüzde 0,6 oldu.

FRANKTA SON DURUM

Ekonomistler, düşük enerji fiyatlarının ve para birimi frankın enflasyon üzerinde baskı oluşturması nedeniyle mayıs enflasyonunun negatif çıkma ihtimalinin arttığını da belirtti.



