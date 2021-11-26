İtalya - Türkiye ticaretinde 'tarihi zirve' beklentisi

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, iki ülke arasında tarihi zirveye ulaşacak bir ticaret ilişkisini ortaya koydu.

Türkiye, dünya ülkeleriyle ikili ticaret ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Bu aşamada İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Türkiye ile bu sene 20 milyar doları aşacak olan bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu da tarihsel bir zirvedir. Diğer ülkelerin toplam ticaret hacmi, İtalya’dan daha büyük olmakla beraber İtalya dış ticaret dengesi kadar dengeli ve sağlıklı bir ticaret hacmi değildir." dedi.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneğince, Venedik Sarayı'nda "Pandemi Sonrası Dönemde İtalya-Türkiye Ticari İlişkileri" konulu bir ekonomik forum gerçekleştirildi.

Livio Manzini, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve İtalya'nın mevcut coğrafyada barış ve istikrarın sağlanması amacıyla çaba gösterdiğini ve bu alanda iş birliği yapan iki müttefik ülke olduğunu söyledi.

"İTALYA, TÜRKİYE'NİN AB İYİLİK SÜRECİNİ GÜÇLÜ VE GÖRÜNÜR ŞEKİLDE DESTEKLİYOR"

İtalya'nın, Türkiye'nin AB iyilik sürecini güçlü ve görünür bir şekilde destekleyen ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Manzini, "Aynı coğrafyada yer alan İtalya ve Türkiye tarihsel olarak, sosyal, kültürel ve ekonomik birlikteliğin her iki ülkenin ortak menfaati için gerekli olduğunun bilinci içerisinde hareket etmiş ve etmektedirler." diye konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER DENGELİ, SAĞLIKLI VE DERİN"

İtalya ve Türkiye arasında doğal bir iş birliği gerçekleştiğini ve bu iş birliğinin bugün uluslararası ortak başarıların hikayesini oluşturduğunu dile getiren Manzini, şunları kaydetti:

"BU SENE 20 MİLYAR DOLARI AŞACAK OLAN BİR TİCARET HACMİ TARİHSEL BİR ZİRVEDİR"

"Bu sene 20 milyar doları aşacak olan bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu da tarihsel bir zirvedir. Diğer ülkelerin toplam ticaret hacmi, İtalya’dan daha büyük olmakla beraber İtalya dış ticaret dengesi kadar dengeli ve sağlıklı bir ticaret hacmi değildir. Keza İtalya ile yapılan bu 20 milyar dolar ticaret hacmi, kabaca 10 milyar ithalat, 10 milyar dolar da ihracattan ibarettir. Bu da iki ülkenin arasındaki ticari ilişkilerin ne kadar dengeli, sağlıklı ve derin olduğunu, tedarik zincirlerinin birbirine ne kadar bağlı olduğunu göstermektedir."