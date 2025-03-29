İtalyanlar, turist yoğunluğu nedeniyle gösteri yaptı

AA

İtalya'da yüzlerce kişi, aşırı turizme karşı acil önlemler alınması ve konut hakkının korunmasını talep ederek Napoli sokaklarına çıktı.

Protestocular, turistik kiralıkların sınırlandırılmasını ve şehir merkezindeki pansiyon sayısının artışının durdurulmasını talep etti.

İTALYA, AŞIRI TURİSTE KARŞI

İtalya turist çeken bir ülke. Ülkede vatandaşlar, kendi özgürlüklerini yaşayamadıkları ve konut sorunu nedeniyle turizmde sınırlama talep ediyor.

KISITLAMALAR

Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden İtalya'da turist yoğunluğundan kaynaklanan sorunların önüne geçmek için bazı turistik destinasyonlarda tedbirler uygulanmaya başlandı.

Dünyanın en tanınmış arkeolojik alanlarından Pompei'de 15 Kasım 2025'ten itibaren girişlere kısıtlama getirildi.

Pompei Arkeoloji Parkı’na günlük ziyaretçi limiti 20 bin olarak belirlendi.

VENEDİK'E GİRİŞ ÜCRETİ GÜNDEMDE

Venedik'te "giriş ücreti" uygulaması denenirken, Roma'da Trevi Çeşmesi'ne bilet sistemi düşünülüyor.