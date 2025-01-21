İtalya'ya ihracatta rekor kırıldı

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Türkiye, İtalya'ya 2024 yılında 11 milyar 993 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

Avrupa ekonomisine ilişkin sıkıntılara karşın bölgeden Türk ürünlerine talep devam ediyor.

Kıtanın önde gelen ekonomilerinden İtalya'ya da dış satım artarken, ülkeden özellikle sanayi ürünlerine talep geliyor. İki ülke arasında düzenlenen fuarlar, satın alma heyetleri, promosyon aktiviteleri iki ülke arasındaki ticaret hacmine katkı sunuyor.

Özellikle önemli sektörlerin iş birliğine gitmesiyle Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı rekor seviyelere ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, İtalya'ya 11 milyar 993 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

2024 yılında Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı yüzde 7,9 arttı.

İHRACATTA OTOMOTİV SEKTÖRÜ BİRİNCİ SIRADA

İtalya'ya geçen yıl en fazla ihracatı 3,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,1 milyar dolarla çelik, 801,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 739,6 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 657,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 604,9 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 491,2 milyon dolarla fındık ve mamulleri izledi.

İtalya'ya en fazla dış satım gerçekleştiren 7 sektörün sanayi grubunda dahil olması da ülkeden Türk sanayi ürünlerine gelen yoğun talebi ortaya koydu.

İHRACAT ARTIŞINDA ÇELİK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

2024 yılında İtalya'ya ihracatını değer bazında en fazla 498,3 milyon dolarla çelik sektörü artırdı.

İhracat artışında bu sektörü 303,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 181 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 119,4 milyon dolarla mücevher, 52,8 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri takip etti.

Ülkeye, mücevher sektörü 180,8 milyon dolarlık, gemi yat ve hizmetleri 165,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İl bazında bakıldığında İtalya'ya İstanbul'dan 4,3 milyar dolarlık, Kocaeli'nden 1,4 milyar dolarlık, Bursa'dan 1,3 milyar dolarlık, İzmir'den 672,4 milyon dolarlık, Sakarya'dan 611,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

"TÜRKİYE'NİN GENEL İHRACATI 262 MİLYAR DOLAR"

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski, "Türkiye, küresel talebin az olduğu bir dönemde, sanayisini koruyarak ve üretim kapasitesini sürdürülebilir şekilde artırarak ihracatını yüzde 2,5 oranında artışla 262 milyar dolara yükseltmeyi başarmıştır. Bu, ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'nin üretim gücünü ve ihracat kapasitesini ne kadar iyi yönettiğini gösteriyor." dedi.

"TÜRKİYE-İTALYA TİCARETİ YÜZDE 17,8 ARTTI"

İtalya ile ticaret verilerine bakıldığında İtalya ve Türkiye'nin 2024 yılında 2023 yılına göre, yüzde 17,8 artışla 32,4 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığını bildiren Kaslowski, Türkiye'nin dünyada 5'inci, AB'de 2'inci, Akdeniz'de ise 1. ticari partneri konumunda yer aldığını vurgulayarak şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden biri olarak, özellikle Avrupa pazarında stratejik bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı ihracatın artışı, her iki ülke arasındaki ticaret hacminin güçlendiğini ve Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırdığını gösteriyor.

"İTALYA, TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR PAZARI"