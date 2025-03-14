İTO: Turizmde Ramazan bereketi İstanbul'da Bayram'da artacak

Haber Merkezi

İstanbul'un helal turizmde önemli bir potansiyele sahip. Dünyada da genç Müslümanların sayıca artıyor olması bu yönde yatırım yapılmasını öne çıkartıyor.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayın organı olan "İstanbul Ticaret" gazetesinde yayımlanan "Turizmde Ramazan bereketi Bayram'da artacak" başlıklı habere göre, İstanbul, Ramazan'da turistlerin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor; Ramazan Bayramı'nda ise İstanbul'a gelen turist sayısında patlama bekleniyor.

Habere göre, İstanbul kültürel mirasının yanı sıra "helal turizm" altyapısıyla da öne çıkıyor.

Sultanahmet, Fatih ve Eyüp Sultan... İstanbul'un bu anlamda en gözde merkezlerinden.

İSTANBUL, HELAL TURİZM MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Haberi yayına hazırlayan Servet Sena Sorkun, İstanbul için "helal turizm" vurgusunu şu ifadelerle yapıyor:

Türkiye, dünyada en fazla turist ağırlayan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Uluslararası turizm otoriteleri ise Türkiye'nin turizmde büyümeye devam edeceğine dair tahminler açıklıyor. Bu faktörlerle birlikte Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri arasında turizm alanında lider konumda olması, helal turizmde önemli bir potansiyel vaat ediyor.

GENÇ MÜSLÜMAN TURİSTLER İÇİN YATIRIM

Türkiye'nin helal turizmdeki zayıf yönleri arasında, bu alanda kapsamlı bir stratejik planın henüz hazırlanmamış olması ve helal turizm pazarına yönelik tanıtım ve pazarlama stratejilerinin eksikliği yer alıyor. Turizmciler, genç Müslüman nüfusun seyahat eğiliminin artması için Türkiye'nin bu alana daha fazla yatırım yapması gerektiğine işaret ediyor.

2030 TAHMİNİNE GÖRE HELAL TURİZM PAZARI GENİŞLEYECEK

Helal turizm pazarının büyümesinde birçok faktör etkili oluyor. Bunlar arasında artan Müslüman nüfusu, gelişen orta sınıf ve yükselen geliri, genç nüfusun seyahat eğilimi ve teknolojik gelişmeler sayılabilir. 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 26'sının Müslümanlardan oluşacağı tahmin ediliyor. Bu da helal turizm pazarının gelecekte daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

2012'DEN SONRA YOĞUNLAŞTI

Önceki yıllarda yaşanan turist hareketliliğine bakıldığında, bu Ramazan ayında da İstanbul'un yabancı ziyaretçiler için önemli bir durak olabileceği tahmin ediliyor. 2024 Ramazan Bayramı'nda İstanbul'daki otel doluluk oranlarının yüzde 60'a ulaşması, 2025 yılı için de beklentiyi kuvvetlendirdi. Turizm sektörünün hedefi, 2026'da bu oranları daha yükseklere çıkarmak.

"ASIL CANLILIK BAYRAM'DA"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de habere yaptığı katkıda Ramazan ayında otellerin durumunu şöyle özetliyor: