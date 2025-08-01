İTO, İstanbul'un temmuz enflasyonunu açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile 2025 Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde aylık artış yüzde 2,62, yıllık artış yüzde 42,48 olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonu ise aylık yüzde 1,03, yıllık yüzde 33,66 oldu.

Haziranda İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 1,77 yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak gerçekleşmişti.

AYLIK ENFLASYON HIZLANDI, YILLIK ENFLASYON GERİLEDİ

Böylece temmuzda aylık enflasyonun hızlandığı, yıllık enflasyonun ise gerilediği görüldü.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA

2025 Temmuz ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,08 ile Sağlık harcamaları grubunda görüldü.

KONUT HARCAMALARI

Konut harcamaları grubunda yüzde 6,39, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 6,27 artış yaşandı.

ENFLASYON ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FİYAT DEĞİŞİMLERİ

İTO tarafından hazırlanan bültende sağlık, konut, alkollü içecekler ve tütün harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı izlenen fiyat değişimlerinin etkili olduğu belirtildi.

Gıda harcamaları grubunda ise mevsim koşullarına bağlı fiyat değişimlerinin etkili olduğu kaydedildi.