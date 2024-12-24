İzmir, 11 ayda 1,6 milyon turist ağırladı! Kasımda Artvin ve Hakkari'nin gerisinde kaldı

AA

Gözde büyükşehirlerden biri olan İzmir, geniş tatil olanaklarına rağmen kasım ayında turizm sıralamasında ilk beşe giremedi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ve geçici verilerle hazırlanan 2024 Ocak-Kasım Dönemi Turizm Raporuna göre, İzmir'e bu dönemde 1 milyon 653 bin 978 turistin geldiğini bildirdi.

KASIMDA 56 BİN TURİST

Aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı olan Mehmet İşler, yazılı açıklamasında, rapora göre kasımda İzmir'e 12 bin 539'u deniz yoluyla olmak üzere 56 bin 568 turistin geldiğini aktardı.

KASIMDA ARTVİN VE HAKKARİ İZMİR'İ GERİDE BIRAKTI

İşler, kasım ayı raporları baz alındığında 114 bin 903 ziyaretçiyle Artvin ve 63 bin 399 turist sayısı ile Hakkari'nin İzmir'i geride bıraktığını ifade etti.

İzmir'e ocak-kasım döneminde 1 milyon 653 bin 978 turisti ağırladığını anlatan İşler, İzmir ve bölge turizmi açısından raporun üzüntü verici olduğunu aktardı.

"İLGİSİZLİK"

Mehmet İşler, İzmir'in önemli bir turizm kenti olduğunu ama ilgisizlik nedeniyle hak ettiği değeri göremediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

İzmir 5 milyon, Artvin yaklaşık 170 bin, Hakkari 80 bin nüfuslu kentlerimiz. Aslında, 81 ilin tamamı bizim gözbebeklerimiz. Artvin'e de Hakkari'ye de daha fazla turist gelsin isteriz. Ancak, nüfusu ve sahip olduğu değerlere bakınca İzmir'in bazı konularda kendisine göre dezavantajlı olan bu güzel illerimizin gerisinde kalması artık düşündürücü bile değildir. Bunun adı düpedüz ilgisizliktir.

"İZMİR, VAR OLAN POTANSİYELİNİ BİLE KORUMAK İSTEMİYOR"

İzmir Türkiye'nin 3. büyük kenti. Doğal, tarihi, kültürel, tarımsal zenginliklerle, imrenilecek, özenilecek bir iklime, gastronomik çeşitliliğe sahip. Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer. Bugün 81 ilin hepsi birer destinasyon merkezi olabilmek için müthiş bir savaşın içindeyken, İzmir var olan oranları korumak için bile gayret göstermiyor. Hakkari'nin, İzmir’i geçtiğinin rakamlarla ifadesi de bu ilgisizliği somut olarak ortaya koymuştur.

KASIMDA EN ÇOK GİRİŞ YAPILAN KAPILAR

Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

10 AYDA EN FAZLA GİRİŞ YAPILAN KAPILAR

Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.