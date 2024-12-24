İzmir'de bu yıl Gümüldür mandalinası dalında satıldı

AA

Adana'da rekoltenin az olmasından dolayı tüccarlar İzmir'e yöneldi.

Üretici, 10-12 liradan satacağını düşünürken mandalinaları 15 liradan dalında satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye, 2023'te yaklaşık 1,9 milyon tonluk mandalina üretimi ile dünyada üçüncü sırada yer aldı.

Mandalina üretiminin önemli merkezlerinden İzmir'de ise 2024 sezonunda 45 bin 502 dekar alanda 152 bin 16 ton rekolte bekleniyor.

Kentte çoğunlukla çekirdeksiz, kolay soyulabilen ve ihracat için tercih edilen satsuma cinsi mandalina üretiliyor. Satsuma, ihracatta en fazla tercih edilen mandalina türü olarak ön plana çıkıyor.

35 ÜLKEYE İHRACAT

Ürünleri Rusya, Ukrayna ve Almanya başta olmak üzere 35 ülkeye gönderilen İzmirli çiftçiler, hasadın son günlerini yaşıyor.

HASAT İÇİN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE İŞBAŞI YAPILIYOR

Sabahın erken saatlerinde bahçelere gelerek mandalinaları toplayan üreticiler ve işçiler, yoğun mesai harcıyor.

"SATSUMA MANDALİNASI DIŞ PİYASADAN TALEP GÖRÜYOR"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'de en çok satsuma mandalinasının üretildiğini söyledi. Mandalinanın önemli ihraç ürünlerinden olduğunu ifade eden Şahin, "Satsuma cinsi mandalina dış piyasada ciddi talep görüyor. Başta Rusya olmak üzere 35 ülkeye satsuma mandalinası ihracatımız gerçekleşiyor. 18 Ekim'de başlanan ihracatta bugüne kadar 22 milyon 708 bin 469 dolarlık ihracat gerçekleşti." dedi.

"HASAT BU YIL 10 GÜN ÖNCEYE ÇEKİLDİ"

Kaliteyle ilgili bir sorun yaşanmadığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

Yıl ortalamalarına bakıldığında yüzde 2'lik kayda değer olmayan düşüş var. Bu da ağacın yorgunluğuna ve iklimdeki anormal değişimlere bağlı. Uzun yıllar ortalamasına baktığımızda üretim, ortalama seviyede. Bu günlerde satsuma mandalinası hasadının sonlarındayız. Bu yıl iklim koşulları, ürünün aniden olgunlaşmasını sağlayınca hızlı bir hasada girildi. Bu sene önceki yıla göre hasadı, 10 gün öncesinde tamamlamış olacağız.

BU YIL REKOLTE, ÜRÜN VE FİYAT ÇOK GÜZEL

Mandalina yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Gümüldür Mahallesi'ndeki üreticilerden Recep Filiz ise 60 dönümde üretim yaptığını belirtti. Bu yıl güzel bir hasat dönemi geçirdiklerini anlatan Filiz, şöyle konuştu: