İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldı

İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, deprem bölgesine sağlanan desteğe ilişkin bilgi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV), sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını açıkladı.

İZMİR'E 6.6 MİLYON LİRA KAYNAK

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda İzmir'de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına da 6,6 milyonu lira kaynak aktarıldığını belirtti.

Kasım ayı ödeneklerine ilişkin bilgi veren Selçuk, “ 6,6 milyon lira İzmir’deki SYDV’lerimize aktarıldı. Bu kaynak da daha önce yolladığımız 10 milyon acil ödenek ile birlikte vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında kullanılacak” dedi.