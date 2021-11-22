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Japonya ekonomik güvenliğine 4,4 milyar dolar ayıracak

Japonya ekonomik güvenliğine 4,4 milyar dolar ayıracak

Dünyada ekonomi güvenliği giderek önem kazanıyor. Japonya da bu alanda güvenliği artırmak için yapay zeka teknolojilerine 4,4 milyar dolar ayırarak mücadele edecek.