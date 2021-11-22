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    Japonya ekonomik güvenliğine 4,4 milyar dolar ayıracak

    Dünyada ekonomi güvenliği giderek önem kazanıyor. Japonya da bu alanda güvenliği artırmak için yapay zeka teknolojilerine 4,4 milyar dolar ayırarak mücadele edecek.
    • AA
    • 22.11.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 14:15
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    Japonya ekonomik güvenliğine 4,4 milyar dolar ayıracak

    Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Japonya hükümeti, ekonomik güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine 500 milyar yen yani 4,4 milyar dolar düzeyinde yatırım yapacağını açıkladı.

    JAPONYA EKONOMİK GÜVENLİĞİ BÜTÇESİNE KOYDU

    Japonya, yeni mali teşvik paketi kapsamında ekonomik güvenliğin artırılmasına kaynak tahsis edecek.

    TEKNOLOJİK ÇÖKÜNTÜLER ENGELLENECEK

    Ülkenin ekonomik güvenliğini korumayı amaçlayan fon vasıtasıyla olası teknolojik çöküntülerin engellenmesi ile yapay zeka yatırımlarının geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenecek.

    Japonya ekonomik güvenliğine 4,4 milyar dolar ayıracak #1

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