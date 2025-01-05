Japonya'da 276 kiloluk mavi yüzgeçli orkinos 1,3 milyon dolara satıldı

İHA

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Toyosu Balık Hali, yeni yıla hareketli başladı.

Japonya'daki Toyosu Balık Hali'nde yapılan geleneksel yeni yıl mezadında, 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 1,3 milyon dolara (45 milyon 981 bin TL) alıcı buldu.

Toyosu Balık Hali, yeni yılda düzenlenen geleneksel balık mezadına ev sahipliği yaptı.

ORKİNOS BALIKLARI PAHALILIKTA YARIŞTI

Balıkçılar, Japonya ve dünyanın farklı bölgelerinden tutulan orkinos balıklarını en yüksek fiyata satabilmek için kıyasıya yarıştı.

276 KİLOGRAMLIK MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOSA BÜYÜK İLGİ

Bu yılki balık mezadında en yüksek fiyat ise Japonya'nın Aomori eyaletinde yakalanan ve 207 milyon yene (yaklaşık 1,3 milyon dolar) satılan 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos oldu.

DEV BALIĞI GIDA FİRMASI SATIN ALDI

Dev balığa bir gıda firması tarafından verilen fiyat, 1999 yılında söz konusu alanda veri tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en yüksek ikinci fiyat olarak kayıtlara geçti.

2019 yılında yapılan balık mezadında, Aomori eyaleti açıklarında yakalanan 278 kiloluk bir mavi yüzgeçli orkinos 333.6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) rekor fiyata satılmıştı.