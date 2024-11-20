Japonya'da pirinç fiyatı ekimde rekor kırdı

AA

Japonya'da pirincin tarladan toptancılara yönelik ortalama fiyatı, ekimde yüzde 57 arttı.

Pirinç fiyatlarındaki artışa "artan üretim maliyetleri" gerekçesi gösterildi.

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı açıklamasına göre, 60 kilogram cilalanmamış pirincin ortalama fiyatı ekimde 23 bin 820 yene (153 dolar) çıktı.

2026'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Pirincin ortalama fiyatı, Ekim 2023'e oranla yüzde 57 artış gösterdi. Böylece, verilerin kayda geçtiği 2006'dan bu yana, ortalama fiyat en yüksek seviyeye ulaştı.

ÜRETİM ALANLARINDA FİYAT FARKLILAŞIYOR

Öte yandan, ülke geneli üretim alanlarına göre fiyat artış oranları da kayda geçirildi.

Buna göre pirincin fiyatı Hokkaido menşeli "Nanatsuboşi" yüzde 63, Akita menşeli "Akitakomaçi" yüzde 55, Yamagata menşeli "Tsuyahime" yüzde 35, Niigata menşeli "Koşihikari" yüzde 22 yükseldi.

"FİYAT ARTIŞI ENFLASYONA BASKI YAPIYOR"

Devlet televizyonu NHK'ye göre, pirincin artan fiyatları, hane halkının yaşam maliyetleri üzerinde baskı oluşturabilir.