Jerome Powell, faiz ve enflasyon mesajı verdi

Enflasyona karşı faiz artırarak mücadele etme yöntemini seçen Fed Başkanı Jerome Powell, bugün bir toplantı yaparak enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın düzenlediği toplantı, bundan sonraki ekonomik adımları içeren mesajları almak açısından tüm küresel piyasalarca ilgi ile izlendi.

Enflasyon düştüğünde faiz artışı yeterli sayılacak

Jerome Powell, gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını belirterek, devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngördüklerini ifade etti.

Powell, "Gelecek aylarda, enflasyonun yüzde 2'ye dönmesiyle tutarlı olarak, enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacağız. Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz, bu değişikliklerin hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek." dedi.





Raporun sunumu iki gün devam edecek

Powell'ın, ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.

Sunumun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, Fed'in yüksek enflasyonun neden olduğu zorluğun farkında olduğunu yineledi.

"Enflasyonu düşürmeye kararlıyız"

Powell, "Enflasyonu düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız ve bunu yapmak için süratle hareket ediyoruz." dedi.

"Güçlü bir iş gücü piyasası için enflasyon düşürülmeli"

Fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gereken kararlılığa sahip olduklarını vurgulayan Powell, herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilirliği için enflasyonun düşürülmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

"Yüzde 2'lik hedeften uzağız"

Powell, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret ederek, talebin güçlü olduğunu, arz kısıtlarının beklenenden daha uzun sürdüğünü ve fiyat baskılarının çok çeşitli mal ve hizmetlere yayıldığını anlattı.

"Birçok yabancı ekonomide de enflasyon hızla arttı"

Powell, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklanan ham petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın, benzin fiyatlarını artırdığını da belirterek dünyanın yaşadığı ekonomik sorunları hatırlattı. Powell, "Geçtiğimiz yıl boyunca birçok yabancı ekonomide de enflasyon hızla arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığını anımsatan Powell, son göstergelerin tüketim harcamalarının güçlü kalmasıyla birlikte reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin bu çeyrekte hızlandığını gösterdiğini kaydetti.

"Finansal koşullardaki sıkılaşma, büyümeyi yavaşlatmaya devam etmeli"

Powell, "Son aylarda gördüğümüz finansal koşullardaki sıkılaşma, büyümeyi yavaşlatmaya devam etmeli ve talebin arz ile daha iyi dengelenmesine yardımcı olmalıdır." diye konuştu.

İş gücü piyasasının son derece sıkı kalmaya devam ettiğini belirten Powell, iş gücü talebi çok güçlüyken, iş gücü arzının baskı altında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

"Yüksek enflasyonun risklerine karşı dikkatliyiz"

Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurgulayarak, politikalarının hızla gelişen ekonomik ortama uyum sağladığını ve bunu yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Powell, belirsiz ortamda uygun para politikası yapmanın ekonominin genellikle beklenmedik şekillerde geliştiğinin kabul edilmesini gerektirdiğini kaydetti.