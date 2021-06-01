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- JP Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti
JP Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,8'den yüzde 6,1'e yükselttiğini açıkladı.
- AA
- 01.06.2021 - 19:41
JP Morgan Türkiye’de dün açıklanan ve tahminlerin üzerinde gerçekleşen ilk çeyrek büyüme verisinin ardından 2021 tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Kurum Ekonomisti Yarkın Cebeci “yüksek frekanslı veriler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın oldukça ılımlı olduğunu gösteriyor.” yorumunu yaptı.
KARANTİNA VE YÜKSEK FAZİLER, BÜYÜMEDE BASKI UNSURU
Cebeci yüksek faizler, kredi büyümesindeki yavaşlama ve karantinaların büyümede baskı unsuru olduğunu belirtti.
6.1'E YÜKSELDİ
Bu kapsamda 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4.8’den yüzde 6.1’e yükseltilirken 2022 tahmini ise yüzde 4.1’den yüzde 3.4’e düşürüldü.
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme kaydetmişti.