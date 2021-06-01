Euro
10.422
0.34%
Dolar
8.5149
0.27%
Altın
520.92
0.06%
Borsa
1.432
0.81%
Bitcoin
307.000
-2.02%
EXEN Coin
33.79
1.89%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C
    JP Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

    JP Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

    Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,8'den yüzde 6,1'e yükselttiğini açıkladı.
    • AA
    • 01.06.2021 - 19:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    JP Morgan Türkiye’de dün açıklanan ve tahminlerin üzerinde gerçekleşen ilk çeyrek büyüme verisinin ardından 2021 tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

    Kurum Ekonomisti Yarkın Cebeci “yüksek frekanslı veriler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın oldukça ılımlı olduğunu gösteriyor.” yorumunu yaptı.

    KARANTİNA VE YÜKSEK FAZİLER, BÜYÜMEDE BASKI UNSURU

    Cebeci yüksek faizler, kredi büyümesindeki yavaşlama ve karantinaların büyümede baskı unsuru olduğunu belirtti.

    JP Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti #1

    6.1'E YÜKSELDİ

    Bu kapsamda 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4.8’den yüzde 6.1’e yükseltilirken 2022 tahmini ise yüzde 4.1’den yüzde 3.4’e düşürüldü.

    Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme kaydetmişti.

    JP Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir