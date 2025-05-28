JP Morgan'dan Türkiye borsası değerlendirmesi

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ABD merkezli bankacılık devi JP Morgan; yüksek enflasyon ve faiz indirimlerinin gecikmesini gerekçe göstererek, MSCI Türkiye için geçerli olan "piyasa üstü" ağırlık önerisini düşürdü.

ABD merkezli bankacılık devi JP Morgan, Türkiye borsasının ağırlığını "piyasa üstü" seviyeden "nötr"e indirdi.

YAKIN VADEDE DOLARİZASYON RİSKİ

Türkiye için kendi enflasyon tahminlerinin yükseldiğini belirten JP Morgan, düşük yabancı sahipliği ve düşük değerlemelerin borsa için orta vadede güçlü yükseliş potansiyeline işaret ettiğini ancak borsa için yakın vadedeki en önemli riskin yerel dolarizasyonun etkisiyle Türk Lirası'nın daha hızlı değer kaybetmesi olduğunu ifade etti.