İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'dan kaçış başladı

İran bitti Lübnan başladı.

İsrail, ABD ile İran arasında imzalanan iki haftalık ateşkesten kısa bir süre sonra Lübnan'a yönelik saldırı başlattı.

Başta başkent Beyrut olmak üzere ülkede birçok kent hava saldırıları ile hedef alındı.

BİR GÜNDE 254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısının düzenlendiği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

LÜBNAN'DAN KAÇIŞ BAŞLADI

Öte yandan İsrail'in saldırılarından korunmak isteyen Lübnanlılar aileleri ile birlikte yola koyuldu.

Eşyalarını toplayıp araçlarına atlayan vatandaşlar birçok noktada yoğunluk oluşturdu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ülkeden çıkmak için hareket eden araçların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

SURİYE SINIR KAPISI AÇILDI

Ayrıca Lübnan hükümeti, İsrail’in saldırı tehdidi nedeniyle kapattığı Suriye sınırındaki Masna Sınır Kapısı’nı yeniden açtığını duyurdu.

Kararın ardından vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu.

ATEŞKESE LÜBNAN DAHİL DEĞİL TARTIŞMASI

Saldırıların ardından Lübnan'ın imzalanan ateşkese dahil olup olmadığıyla ilgili tartışmalar gündeme geldi.

ABD ve İsrail Lübnan'ın anlaşmayı kapsamadığını iddia ederken İran ise Lübnan'ın 10 maddeden biri olduğunu savundu.