Fenerbahçe'de Edson Alvarez'e yol göründü...

Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham'dan 22 milyon euro satın alma opiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez, sakatlığı ve geçirdiği operasyon nedeniyle bir süredir formasından uzaktı.

Sakatlığını atlayan tecrübeli isim bireysel çalışmalara başlamıştı.

SAKATLIKLAR YÜZÜNDEN BİR TÜRLÜ OYNAYAMADI

Sarı-lacivertlilerin opsiyonunu kullanmayacağı Edson Alvarez, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye veda edecek.

Deneyimli futbolcuya ülkesi Meksika'dan talipler olsa da Alvarez kariyerini Avrupa'da sürdürme hedefinde.

ESKİ TAKIMI DEVREDE

Öte yandan West Ham'ın kadroda düşünmediği Edson Alvarez için sürpriz bir transfer ihtimali belirdi.

Tecrübeli isimle eski takımı Ajax ilgileniyor.

28 yaşındaki Edson Alvarez, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Ajax' dönebilir.