JPMorgan'dan Türk tahvili adımı

Haber Merkezi

2024'te yoğun yabancı ilgisiyle karşılaşan, 2025'in ilk haftalarında da ilginin devam ettiği Türk tahvilleriyle ilgili JPMorgan'dan pozitif bir hamle geldi.

JPMorgan, gelişen ülke tahvil endeksine Türkiye'nin Eylül 2029 vadeli tahvili ekledi.

Bu kararla Türkiye'nin endeksteki payı 16 baz puan artışla yüzde 1,69'a yükseldi.

JPMorgan, endekse Brezilya'nın 2029 vadeli tahvilini, Çin'in 2031 ve 2055 vadeli tahvilini ve Romanya'nın 2028 vadeli tahvilini de ekledi.

Bununla birlikte endeksten Çin'in 2025 vadeli tahvili ile Malezya'nın 2025 vadeli tahvili çıkarıldı.

EN YÜKSEK PAYI ALAN ÜLKELER

Endekste en yüksek ağırlığı olan ülkeler yüzde 10 paya sahip olan Çin, Endonezya, Malezya ve Meksika olarak sıralandı.

GEÇEN YIL TÜRK TAHVİLLERİNE YOĞUN İLGİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'de ekonomi politikalarında yaşanan normalleşmenin etkisiyle 2024 yılında Türk tahvillerine yoğun yabancı girişi kaydedilmişti.

TCMB VERİLERİNE GÖRE TAHVİL ALIMLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilgili verilerine göre, 2024 yılında yabancı yatırımcıların Türk tahvillerinde net alımı 16,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

2025'te Türk tahvillerine yabancı ilgisi hızlı başladı. Yılın ilk üç haftasında 1,9 milyar dolarlık yabancı alımı gerçekleşti.

JPMorgan'ın endekse dahil ettiği tahvilde getiri de yüzde 28,55 ile ihraç tarihinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

JPMORGAN'IN DEĞERLENDİRMESİ POZİTİF YANSIYACAK

Tahvil piyasası uzmanları, JPMorgan'ın kararının pozitif yansıyacağı görüşünde.

Uzmanlara göre nominal hacimlerin artması ve enflasyon beklentilerindeki normalleşmeyle birlikte bu adımların artması olası hale gelecek.