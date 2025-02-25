JPMorgan'dan Türkiye'nin ekonomi yönetimine övgü

AA

Türkiye'de hastanelerde katılım payı tutarı düşürülünce Şubat TÜFE tahminleri de geriledi.

Resmi Gazete'nin 23 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğine göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde hasta muayene katılım payı tutarı 45 TL'den 20 TL'ye indirildi.

MUAYENE KATILIM PAYLARINDAKİ DÜŞÜŞ, ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ AZALTTI

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, SGK muayene katılım paylarında ocak ayında yaptığı artışları tersine çeviren kararlar alması, ücretleri indirmesi sonrası şubat ayı için yaptığı aylık ve yıllık enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

"KARARIN ETKİSİ YÜZDE 1 OLABİLİR"

JPMorgan yaptığı değerlendirmede, şu ifadeyi kullandı:

Türk hükümeti, sağlık fiyatlarındaki düzenlenmiş artışları kısmen tersine çevirdi ve toplam potansiyel dozaj etkisi yüzde 1'e kadar ulaşabilir.

JPMORGAN ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

JPMorgan, sağlık fiyatlarındaki aşağı yönlü ayarlamalar nedeniyle şubat ayı için aylık TÜFE beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 2,7'ye indirdi.

Ocak ayında yüzde 42,1 olan manşet enflasyonun olumlu baz etkisiyle Şubat ayında yüzde 39,6'ya gerilemesi bekleyen JPMorgan'ın önceki beklentisi yüzde 40,7 seviyesiydi.

2025 ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 27,2

JPMorgan ayrıca 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerin yüzde 27,2 olarak koruduklarını da vurguladı.

EKONOMİ YÖNETİMİNE ÖVGÜ

"Maliye Bakanlığı, TCMB ve diğer ilgili bakanlıkların enflasyonun düşürülmesine yönelik çabalarında uyum içinde olmaları cesaret vericidir." diyen JPMorgan, uygulanan enerji fiyat artışlarının sağlık fiyatlarındaki aşağı yönlü ayarlamaları telafi edebilecek olması nedeniyle, 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerin yüzde 27,2 olarak koruduklarını da vurguladı.

MERKEZ BANKASI'NDAN YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 30

JPMorgan yayınladığı raporda ayrıca, "TCMB'nin Mart ve Nisan aylarında 250'şer baz puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini ve ardından 5x200 baz puanlık indirimlerle 2025 yılını yüzde 30 seviyesinde politika faizi ile tamamlayacağı beklentilerimize daha da güveniyoruz." ifadelerini kullandı.