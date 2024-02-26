Kademeli emeklilik gelecek mi? Vedat Işıkhan'dan açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, "Gündemimizde yok" dedi.

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2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını çıkmasını bekliyor.

Milyonlar EYT’den emekli olurken 6 milyona yakın kişi bu haktan yararlanamadı.

8 Eylül 1999'da girişi olanlar EYT’li olurken 9 Eylül girişi olanlar emekli olamadı.

Kademeli emeklilik bekleyenler prim gün sayılarının kademeli olarak artırılması ve yaş sınırlarının yeniden belirlenmesi istiyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK'sının ardından "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna cevap verdi.

Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

"Gündemimizde yok"

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.

17 yıla yakın fark oluştu

EYT yasası ile 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayan milyonlarca kişi emekli oldu ya da yaş şartı olmadan prim gününü doldurmayı bekliyor.

Ancak 9 Eylül 1999'dan sonra yani bir gün sonra çalışmaya başlayan ile aralarında 17 yıla yakın bir fark oluştu.

EYT ile emekli olanlar 43 yaşında emekli olurken, 9 Eylül 1999'da çalışmaya başlayanlar 60 yaşında emekli olacak.

Emeklilik şartları

Mevcut durumda emeklilik şartları kadınlarda ve erkeklerde şu şekilde:

- SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü

- SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü

- BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü

- BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü

- Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü

- Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü