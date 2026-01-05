Kadın Girişimci Akademisi eğitimleri Kıbrıs’ta sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadın girişimcileri iş hayatına hazırlamak için yapılan desteklerden biri de karşılaşabileceği sorunları aşmak için bilgi vermek.

Böyle çalışmalardan biri de Garanti BBVA ve BÜYEM iş birliğiyle düzenleniyor.

Kadın girişimcilerin bilgi birikimi, yönetim becerileri ve kapasitelerini artırmak ve aynı zamanda iş hayatındaki sürdürülebilir varlıklarını güçlendirmek amacıyla gerçekleşen Kadın Girişimci Akademisi, şimdi de Kıbrıs’ta gerçekleşiyor.

Eğitimlere katılmak isteyen Kıbrıslı girişimci kadınlar 15 Ocak 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirilen Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarında gelişimini desteklemek hedefiyle yoluna devam ediyor.

21 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kadın girişimcilerin katılımı ile 21 Ocak tarihinde başlayacak olan akademi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) destekleriyle gerçekleştirilecek.

21 Ocak - 6 Mart 2026 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla düzenlenecek eğitimler için başvurular, 15 Ocak 2026 tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden yapılabilecek.

Eğitimler, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Seminer Salonu’nda ve Zoom Cloud Meetings Platformu üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi’nin deneyimli akademisyenleri ve alanında uzman profesyonelleri tarafından hem fiziksel hem de çevrim içi olarak verilecek.

İŞ HAYATINDA KULLANILACAK BİLGİLER VERİLİYOR

Katılımcılar; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayacak konularda bilgi edinecekler.

Kadın Girişimci Akademisi, Garanti BBVA’nın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve network geliştirme imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

SERTİFİKALI

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sertifikanın sahibi olacak.