Kadın girişimcilere 2024'te 208 milyar lira kredi

AA

Kadınların girişimini desteklemek için talep ettikleri krediler, projelere göre biçimleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan "Kadın Girişimcilere Verilen Krediler Raporu"nun Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan raporu yayımlandı.

Ekim-Aralık 2024 döneminde 64 bin kadın girişimciye, yaklaşık 74 milyar lira tutarında kredi kullandırılırken yılın tamamında bu rakam yaklaşık 208 milyar liraya ulaştı.

286 BİN 4 KADINA KREDİ

Aralık 2024 sonu itibarıyla kadın girişimcilere verilen kredilerin bakiyesi yaklaşık 207,9 milyar lira olarak gerçekleşirken, kredi bakiyesi bulunan toplam kadın girişimci sayısı 286 bin 4 kişi oldu.

Bu dönemde verilen kredilerin 161,5 milyar lirası Türk Lirası cinsinden olurken, 46,4 milyar lirasının yabancı para cinsinden kullanıldığı görüldü.

2023'te verilen toplam kredi miktarı 157,2 milyar lira olurken, kullanıcı sayısı 289 bin 790 kişiydi. Söz konusu dönemde, kullanıcı sayısının düştüğü görülürken, verilen kredilerin toplam miktarı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı.

KREDİNİN VERİLDİĞİ SEKTÖRLER

Hizmet sektörü girişimlerinde bu dönemde 24,6 milyar lira kredi verildi.

Söz konusu sektörü yüzde 31,3 ile sanayi, yüzde 8,3 ile kamu yönetimi, yüzde 7,9 ile diğer hizmet ve faaliyetler, yüzde 6 ile mesleki, bilimsel ve teknik, idari ve destek hizmetler faaliyetleri, yüzde 2,5 ile tarım ormancılık ve balıkçılık, yüzde 3,2 ile inşaat, yüzde 0,7 bilgi ve iletişim, yüzde 0,7 finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 0,6 ile gayrimenkul faaliyetleri takip etti.

FAALİYET KOLLARINA GÖRE DAĞILIMDA EN FAZLA PAY, HİZMET SEKTÖRÜNE

2024 yılının tamamı incelendiğinde, ocak-mart döneminde 68 bin kadın girişimciye 65 milyar lira, nisan-haziran döneminde 50 bin kadın girişimciye 48 milyar lira, temmuz-eylül döneminde 74 bin kadın girişimciye 67 milyar lira, ekim- aralık döneminde 64 bin kadın girişimciye 74 milyar lira kredi verildi.

Ekim-Aralık 2024 döneminde, kadın girişimcilere verilen kredilerin faaliyet kollarına göre dağılımında en fazla payı yüzde 39 ile hizmet sektörü aldı.