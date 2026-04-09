Kâğıt-karton ambalaj sektörü, ihracatta gelecekten umutlu

2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin kâğıt-karton ambalaj sektörü, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,37’lik bir azalma kaydetse de toplamda 251 Milyon USD’lik ihracat rakamına ulaştı.

KASAD Başkanı Alican Duran, 2026 yılı ilk çeyrek ihracatında yaşanan azalma için “bu dönem geçici, ikinci yarıda sektörümüz hızla toparlanacak ve 2027’de güçlü bir büyüme yaşayacağız” diyerek sektörün geleceğine olan güvenini vurguladı.

Sektör, güçlü ihracat potansiyeli ve sürdürülebilir büyüme stratejileri ile geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.

KASAD Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği, 2026 yılı ilk çeyrek ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye’nin kâğıt-karton ambalaj ihracatı, 2024 yılı sonunda 1.042 milyon USD olarak gerçekleşmişken, 2025 yılı sonunda yüzde 1,86’lık bir artışla 1.061 milyon USD’ye ulaşmıştı. 2026 yılı Ocak ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir azalma yaşandı.

Şubat ve mart aylarında ise yükselişe geçerek ilk çeyrek toplamda 251 milyon USD’lik ihracatla kapandı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,37’lik bir azalma anlamına gelse de sektör geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.

BİRLEŞİK KRALLIK, EN BÜYÜK PAZAR

Birleşik Krallık, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke olmaya devam ederken, en fazla ihracat artışı yüzde 25,89 ile ABD pazarında görüldü. 2026 yılı ilk çeyreğinde en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, Fransa, Almanya ve Irak oldu. Ancak Irak, son iki yılda en fazla düşüş kaydeden ülke olma özelliğini taşıyor. 2025 yılıyla kıyaslandığında, ABD’nin yanı sıra Bulgaristan, Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde de oransal olarak önemli artışlar yaşandı.

Sektörün geleceği, yalnızca mevcut durumla değil, aynı zamanda 2026 yılı boyunca planlanan stratejilerle de şekillenecek. KASAD, bu yılın ilk yarısındaki yavaş büyüme tahminine rağmen, ikinci yarıda toparlanma ve daha güçlü bir büyüme öngörüyor. KASAD Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, 2026 yılına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

2026’nın ilk çeyreğinde yaşanan ihracat azalışı, sektörümüz için geçici bir durum. Küresel ekonomik belirsizlikler ve bölgesel zorluklar, büyüme hızımızı etkilese de karton ambalaj sektörü hala güçlü bir ihracat potansiyeline sahip. Özellikle ABD pazarındaki büyüme, sürdürülebilir ambalaj talebinin artması ve Avrupa’dan gelen talep değişiklikleri, Türkiye’yi stratejik bir üretim merkezi olarak daha da güçlendirecek. Bu dönemde en kritik başlık nakit akışının etkin yönetimi. Nakit akışına dikkat etmek ve mali disiplini korumak, sektörümüzün sağlıklı büyümesi açısından belirleyici olacak. Ancak biz, 2026’nın ikinci yarısında ve özellikle 2027’de sektörde hızlı bir toparlanma bekliyoruz.

“ABD PAZARINDA ÇOK DAHA ETKİN OLMAYI PLANLIYORUZ”

Olası risklere değinen Duran, “2026 yılının ilk çeyreğinde bölgemizde yaşanan gelişmeler, Irak ve Mısır pazarını olumsuz etkiledi. Bu tür gelişmeler Türk karton ambalaj sanayicileri için ciddi riskler oluşturuyor. Bununla birlikte, bu olumsuz gelişmeler sektörü yeni pazarlar aramaya yönlendiriyor. Ancak yine yaşanan uluslararası jeopolitik gelişmelerin özellikle ABD pazarındaki elimizi güçlendireceğini düşünüyoruz. Bu süreçte derneğimiz üyeleriyle kurduğumuz UR-GE Uluslararası Rekabeti Geliştirmenin Desteklenmesi projemiz kapsamında artırmayı planladığımız ve ilkini gerçekleştireceğimiz alım heyeti programlarımız ve diğer pazarlama faaliyetlerimizle ABD pazarında çok daha etkin olmayı planlıyoruz. ABD gibi alternatif pazarlara yapılan ihracat, Türk üreticilerinin güçlü konumlarını daha da pekiştiriyor.” diyerek sözlerini tamamladı.