Kahve tüm zamanların zirvesine çıktı

AA

Dünyada kahve fiyatları rekor kırmaya, kakao fiyatları da yüksek kalmaya devam etti.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 1 azalırken, pamukta yüzde 2,2, kahve yüzde 5,9 yükselerek tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Kakaonun ton başına fiyatı haftayı yüzde 5,4 artışla tamamladı.

BUĞDAY

Buğday fiyatlarındaki genel düşüş eğilimi sebebiyle, ABD'de ve Karadeniz Bölgesi'nde çiftçiler, daha yüksek fiyatlar umuduyla bu yılın başlarında toplanan buğdayları silolarda depoladı.

Çiftçilerin ürünlerini ellerinde tutması, un üreticilerinin düşük stoklarla çalışmasına neden oluyor.

Öte yandan ABD Tarım Bakanlığı'na göre; küresel buğday stokları, gelecek yıl ortasında son dokuz yılın en düşük seviyesine gerileyecek. Kuzey yarımküredeki buğday mahsulleri kritik gelişim aşamalarında ve hava koşullarındaki olası sorunlar fiyat artışlarını tetikleyebilir.

Öte yandan Rus çiftçilerin, bu yılki büyük kayıpların ardından daha az buğday ekmesi ve bunun yerine bezelye, mercimek veya ayçiçeği gibi daha karlı ürünlere yönelmesi bekleniyor.

PİRİNÇ

Pirinç fiyatlarındaki artışa rağmen Asya bölgesindeki tüketim alışkanlıkları sebebiyle talepte düşüş sınırlı kalmaya devam ediyor.

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 1,9, soya fasulyesinde yüzde 1,4 ve pirinçte yüzde 3,7 artarken, mısır yatay seyretti.

FED ETKİSİ

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler emtia fiyatlarını desteklerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinin beklenenden uzun sürebileceğine dair endişeler ile güçlenmeye devam eden dolar endeksi, emtia piyasasındaki fiyatlamaların zorlaşmasına neden oldu.