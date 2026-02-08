Kamu bankalarından şans oyunları ödemeleri kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele sürüyor.

Bankaların ödemeler sisteminde "şans oyunları"na yönlendiren sekme bulunuyordu.

Şans oyunu oynayacaklar buraya girerek istedikleri bir şans oyunu sitesini seçip, oradaki hesabına limitsiz para aktarımı yapabiliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile kurumumuz tehlike altında. Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi." uyarısının ardından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, bu sekmeleri sisteminden kaldırdı.

BAHİS SİTELERİNE ÖDEME YAPMANIN ÖNLENMESİ AMAÇLANDI

Kararın Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'ndaki 7 öncelik alanından olan "finansal sistemde önleme" başlığı altında alındığı öğrenildi.

Ayrıca karar, yasa dışı kumar kadar yasal izinler çerçevesinde faaliyet gösteren şans oyunu sitelerine erişimi de zorlaştırıyor.

ŞANS OYUNLARINA PARA AKTARAN SEKMELER KALDIRILDI

Yeni uygulama, mobil bankacılık başta olmak üzere şans oyunları sitelerine para aktarılan sekmelerini kaldırdı.

ŞANS OYUNLARINA PARA AKTARANLAR KUMAR BAĞIMLISI SAYILACAK

Ayrıca şans oyunu sitelerine para aktaranların "kumar bağımlısı" olduğu değerlendirilerek bu kişilerin kredi notunun düşürüleceği ve kredi taleplerinin olumsuz neticelenme ihtimalinin artacağı öğrenildi.

KUMAR BAĞIMLILIĞI İLE ÇOK YÖNLÜ MÜCADELENİN BİR PARÇASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kumar bağımlılığıyla mücadelenin sadece güvenlik güçleriyle sınırlı kalamayacağını, medya, finans kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini açıklamasının ardından kamu bankaları harekete geçti.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Artık kamu bankalarından yapılamayacak olan bu işlemler özel bankalarda 15,75 KL'lik bir işlem ücreti ödeyerek para aktarımı gerçekleştirebiliyor.

KREDİ NOTLARI DÜŞECEK

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, bankalardan şans oyunları sitelerine para aktaran kişiler, "kumar bağımlısı" olarak değerlendirilerek bankalara yaptıkları kredi başvurularında kredi notları düşecek.

Bu kişiler "Makul şüphe" kapsamına alınacak ve kara listeye eklenebilecekler.