Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi

AA

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacağı açıklandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

KAMU HİZMETİNE YÖNELİK YOLCU TAŞINACAK

Buna göre 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.

YHT

Ankara-Karaman

Ankara-Konya

Ankara-Sivas

Eskişehir-Söğütlüçeşme

ANA HAT

Ankara-Basmane

Ankara-Halkalı

Ankara-Kars

Ankara-Kurtalan

Ankara-Malatya

Ankara-Tatvan

Basmane-Eskişehir

Denizli-Eskişehir

Elazığ-Adana

Isparta-Basmane

Konya-Adana

Konya-Basmane

Sivas-Samsun

Adana-Kayseri

Adana-Mersin

Afyonkarahisar-Eskişehir

Ankara-Polatlı

Basmane-Alaşehir

Basmane-Nazilli

Basmane-Bandırma

Basmane-Denizli

Basmane-Ödemiş

Basmane-Söke

Basmane-Tire

Basmane-Uşak

Divriği-Erzincan

Diyarbakır-Batman

Elazığ-Tatvan

Eskişehir-Kütahya

BÖLGESEL

Eskişehir-Tavşanlı

Gaziantep-Nizip

Gebze-Adapazarı

Halkalı-Edirne

Halkalı-Uzunköprü

Kars-Akyaka

Konya-Karaman

Kütahya-Balıkesir

Manisa-Alaşehir

Mersin-İskenderun

Mersin-İslahiye

Samsun-Amasya

Sivas-Malatya

Söke-Denizli

Söke-Nazilli

Zonguldak-Karabük

Zonguldak-Gökçebey