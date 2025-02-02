Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacağı açıklandı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
KAMU HİZMETİNE YÖNELİK YOLCU TAŞINACAK
Buna göre 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.
YHT
Ankara-Karaman
Ankara-Konya
Ankara-Sivas
Eskişehir-Söğütlüçeşme
ANA HAT
Ankara-Basmane
Ankara-Halkalı
Ankara-Kars
Ankara-Kurtalan
Ankara-Malatya
Ankara-Tatvan
Basmane-Eskişehir
Denizli-Eskişehir
Elazığ-Adana
Isparta-Basmane
Konya-Adana
Konya-Basmane
Sivas-Samsun
Adana-Kayseri
Adana-Mersin
Afyonkarahisar-Eskişehir
Ankara-Polatlı
Basmane-Alaşehir
Basmane-Nazilli
Basmane-Bandırma
Basmane-Denizli
Basmane-Ödemiş
Basmane-Söke
Basmane-Tire
Basmane-Uşak
Divriği-Erzincan
Diyarbakır-Batman
Elazığ-Tatvan
Eskişehir-Kütahya
BÖLGESEL
Eskişehir-Tavşanlı
Gaziantep-Nizip
Gebze-Adapazarı
Halkalı-Edirne
Halkalı-Uzunköprü
Kars-Akyaka
Konya-Karaman
Kütahya-Balıkesir
Manisa-Alaşehir
Mersin-İskenderun
Mersin-İslahiye
Samsun-Amasya
Sivas-Malatya
Söke-Denizli
Söke-Nazilli
Zonguldak-Karabük
Zonguldak-Gökçebey
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