Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yükseltildi Kamu İhale Kanunu'nda belirlenen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda yüzde 27,67 artırılarak güncellendi. Kamu ihalelerindeki bu değişikliklerin detayları, Kamu İhale Kurumu tarafından açıklandı.

Bu değişiklik, TÜİK'in Yİ-ÜFE yıllık değişim oranına göre yapıldı.

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitlerde değişikliğe gidildi. Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 27,67) artırılarak güncellendi. EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER YÜZDE 27,67 ARTIRILDI Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 27,67 artırılarak güncellendi. Tebliğ, 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

