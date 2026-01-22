Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yükseltildi

- Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 27,67 artırıldı.
- Bu değişiklik, TÜİK'in Yİ-ÜFE yıllık değişim oranına göre yapıldı.
- Yeni düzenlemeler 1 Şubat 2026'da yürürlüğe girecek.
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitlerde değişikliğe gidildi.
Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 27,67) artırılarak güncellendi.
EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER YÜZDE 27,67 ARTIRILDI
Tebliğ, 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.