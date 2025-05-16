Kamu işçisinin toplu sözleşme sürecinde 4. toplantı

Haber Merkezi

600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç işlemeye devam ediyor.

Toplantı, saat 14.00'te Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ev sahipliğinde başladı.

Toplantıda Türk-İş ve Hak-İş'in temsilcileriyle bir araya gelindi.

TOPLANTI KONUSU

Daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklifi masaya yatırılacak. Buna göre kamuda en düşük günlük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep ediliyor.

Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer alıyor.

İŞVERENİN TEKLİF VERMESİ BEKLENİYOR

Görüşmede, işveren tarafının teklifini sunması bekleniyor.

Bir sonraki toplantının tarihi de bu toplantıda netleşecek.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı ile ilgili olarak, "Sonuç iyi olmazsa üretimden gelen, yasadan gelen gücümüzü 600 bin kişi adına gereken neyse yapacağız." açıklamasında bulundu.