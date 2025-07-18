Kamu işçisinin zam pazarlığı: Son teklif açıklandı

Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor...

Kamu işçisini direkt ilgilendiren zam, maaş sözleşmelerini etkilemesi açısından milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Kamu işçileri, son zam teklifinin yapılmasını bekliyor.

SON TEKLİF VERİLDİ

Hükümetin kamu işçileri ile ilgili üçüncü ve son teklifini bugün saat 11.00'de düzenlenen toplantıda verildi.

Toplantı ise sadece 15 dakika sürdü.

YENİ TEKLİF

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin 2025-2026 yılında ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in üçüncü teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 ikinci 6 ay ve sonrası için gerçekleşecek enflasyon olarak teklif verildi.

Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise, pazartesi günü değerlendirme yapılacağını ifade etti.

"PAZARTESİ TEKRAR BİR ARAYA GELEREK, YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ"

Türk iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar:

Bugün 3. teklif verildi. Daha önce yüzde 16, yüzde 17 teklif verildi. Birinci 6 ay yüzde 24 olarak verildi. Bugün bize bu şekliyle bu teklif verildi. Sosyal haklar, çalışma düzeni bunların tamamı önemli. Pazartesi tekrar bir araya gelinerek, yeniden görüşeceğiz. Bir yere kadar gelindi.

İLK VE İKİNCİ TEKLİFTE KONUŞULAN RAKAMLAR

Hükümet ilk teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı içinse yüzde 5 zam teklif ini sunmuştu.

İkinci teklifte ise bu rakamların 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmesi dikkat çekmişti.

2026 yılı rakamlarında ise değişiklik yaşanmamıştı.

Bunun üzerine sendikalar bir günlük iş bırakma grevini de içeren bir eylem takvimini hayata geçirme kararına varmıştı.