Kamu işçisinin zam talebi netleşti

AA & Ensonhaber

Sayıları 600 bini aşan kamu işçilerinin zam pazarlığı başladı.

İşçiler, en düşük ücretin günlük 1.800 liraya yükseltilmesini talep etti.

İlk 6 ay için 1.800 liraya yüzde 50 zam istendi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçisinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini hazırladı.

İki konfederasyon tarafından ortak zam talebinin, ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafisi ile refah payı da dikkate alınarak hazırlandığı bildirildi.

TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ, zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti.

KAMU İŞÇİLERİNİN TALEBİ: GÜNLÜK 1.800 LİRA VE YÜZDE 50 ZAM

İşçiler, en düşük ücretin günlük 1.800 liraya yükseltilmesini talep etti. İlk 6 ay için 1.800 liranın üzerine yüzde 50 zam istendi. Diğer 6 aylar için de yüzde 25 artı refah payı talep edildi.

AYLIK HESAP: 81 BİN LİRA

İşçilerin günlük en az 1.800 lira talep etmesi aylık 54 bin liraya ve buna yüzde 50 yani 27 bin lira zamla birlikte toplam 81 bin liraya çıkıyor.

HANGİ İŞÇİLERİ KAPSAYACAK?

Toplu sözleşme Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İşçi kesiminin taleplerini sunmasının ardından gözler hükümete çevrildi. Hükümetin talepleri değerlendirmesiyle müzakere sürecine geçilecek.

1- Bakan Vedat Işıkhan, işçilerin talebini aldıktan sonra işveren tarafı TÜHİS'ten de teklif isteyecek.

2- Daha sonra Bakanlık, takvim açıklayacak ve resmi görüşmeler başlayacak.

3- Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilerin zam oranı netleşecek.

TOPLU SÖZLEŞME 1 AĞUSTOS'TA

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

DİĞER SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.