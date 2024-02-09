Kamu muhasebatında 2024'te uygulanacak parasal sınırlar yayınlandı Kamu hesaplamaları, her yıl bir parasal sınır belirlenerek uygulanıyor. Bu yıl kamu muhasebatında uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları da belirlendi.

AA

Kamu muhasebatında 2024 yılında uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, kamu muhasebatına yönelik kasa, muhasebe yetkilisi mutemedi ve ön ödeme işlemleri gibi konular düzenlendi.

2024'te uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları

Buna göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı 6 bin 500 lira ile 110 bin lira arasında, harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları 4 bin 400 lira ile 3 milyon 300 bin lira arasında, özel bütçeli idareler için avans sınırları 8 bin 600 lira ile 6 milyon 160 bin lira arasında, alındı birim fiyatları da belgenin türüne göre 3 ile 195 lira arasında olacak.

Yeni parasal sınırlar

Ödeme tutarı: 6 bin 500 lira-110 bin lira

Harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları: 4 bin 400 lira-3 milyon 300 bin lira

Özel bütçeli idareler için avans sınırları: 8 bin 600 lira-6 milyon 160 bin lira

Alındı birim fiyatları: 3 lira-195 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)