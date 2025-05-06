Kamuda geçici işçi istihdamında 'en az 6 ay sigortasız olma' şartı

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Kamu kurum ve kuruluşlarından geçici işçi alımlarında, adayların "en az 6 ay öncesine kadar sigortasız olma" şartının aranabileceği duyuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda işe alınacakların, önceki 6 ay içinde sigorta bildiriminin yapılmamış olması şartı aranabilecek.

TARIM İŞÇİLERİ KAPSAM DIŞINDA KALACAK

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar, aranması halinde bu kriterden muaf tutulacaklar.

Karar, yürürlüğe girdi ve hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek. Yönetmeliğin uygulamasında kontrol, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşu tarafından yapılır.

YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de konuyla ilgili yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İŞE ALINACAK İŞÇİ 6 AYA KADAR SİGORTASIZ OLABİLİR"